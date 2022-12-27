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    Andrew Robertson, Premier Lig tarihine adını yazdırdı

    Liverpool'un sol bek oyuncusu Andrew Robertson, yaptığı asist ile Premier Lig tarihine geçen bir rekora imza attı.
    • 27.12.2022 - 15:57
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    Andrew Robertson, Premier Lig tarihine adını yazdırdı

    İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

    Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mohamed Salah, 37. dakikada Virgin Van Dijk ve 81. dakikada Stefan Bajcetic Maquieira attı. Aston Villa'nın tek golü 59. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

    En çok asist yapan savunmacı oldu

    Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson'un maçta yaptığı asist Premier Lig tarihine geçti. Liverpool'da Salah'ın attığı ilk golün asistini yapan Andrew Robertson, 54 asiste ulaşarak Premier Lig'de en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu.

    Andrew Robertson, Premier Lig tarihine adını yazdırdı #1

    Baines'i geride bıraktı

    231. maçında 54. asistini yapan Andrew Robertson, bu alanda zirveye oturdu. Leighton Baines, daha önceki rekorun sahibi olarak 420 maç sonunda 53 asiste ulaşmıştı. Sol bek oyuncusu, bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 5 asiste imza attı.

    Andrew Robertson, Premier Lig tarihine adını yazdırdı #2


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