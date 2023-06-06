Angel Di Maria, Juventus'tan ayrıldı

İtalya Serie A'da sezon içinde 10 puanın silinmesiyle 62 puana gerileyen ve sezonu 7. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazanan Juventus'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Adı sık sık Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'la anılan tecrübeli futbolcu Angel Di Maria, İtalyan ekibinden ayrıldığını duyurdu.

35 yaşındaki Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sözleşmesinin sona ermesiyle İtalyan ekibinden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

''Zor ve karmaşık bir dönemin sonuna geldim. Kulübün şampiyonluk kazanmasına devam etmesi için her şeyini veren biri olarak gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Yapamamanın acı tadıyla, parçası olduğum bu muhteşem soyunma odasından birçok dostumu yanımda getirmenin mutluluğu ile ayrılıyorum. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendimi her zaman evimde hissettim. Tüm Juventus taraftarlarına bana gösterdikleri şefkat için kocaman selam. Sizi kalbimde taşıyorum. Teşekkürler.''