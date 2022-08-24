Angel Di Maria'nın eşinden Manchester United itirafı

PSG'den Juventus'a transfer olan Angel Di Maria’nın eşi Jorgelina Cardoso, yıldız oyuncunun Premier Lig devi Manchester United'a para için gittiğini itiraf etti.

Arjantinli ünlü yıldız oyuncu Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Arjantin televizyon kanalı LAM'a yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi. Cardoso, Di Maria’nın Premier Lig devi Manchester United'a sadece para için gittiğini söyledi.

"Teklif edilen para İspanyolların teklif ettiğinden çok daha fazlaydı"

Jorgelina Cardoso, eşi Angel Di Maria hakkında yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşırttı. Di Maria’nın Premier Lig'e nasıl katıldığını anlatan Cardoso, bu tercihin sadece para için olduğunu şu sözlerle itiraf etti: "Bir gün Angel yanıma geldi ve bana ‘Manchester United’dan gelen şu teklife bakın’ dedi. Gitmek istemedim ve ona yalnız gitmesini söyledim. Bana birlikte gitmemizi istediğini söyledi. Teklif edilen para İspanyolların teklif ettiğinden çok daha fazlaydı. Bu yüzden kabul ettik ve gittik. Bir şirkette çalışıyorsanız ve size iki kat maaş teklif edilirse koşarsınız." dedi.





"Her şey mükemmelken teklif geldi"

Konuşmasında Di Maria'nın milli takımdan arkadaşı olan Sergio Agüero’nun eşi Gianinna Maradona ile Manchester’a tatile gittiğinden bahseden Cardoso, hiçbir şeyi beğenmediğini belirtirken, "Sergio Agüero'nun eşi Gianinna Maradona ile arkadaştık ve Manchester'a tatile gittik. Her anı korkunçtu. Tatilden eve geldik ve dedim ki: ‘Eğer bir gün transfer olursan, İngiltere dışında dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan emin ol.’ Kesinlikle hiçbir şeyi beğenmedim. İnsanların hepsi bir tuhaf. Etrafta dolaşıyorsun ve seni öldürüp öldürmeyeceklerini bilmiyorsun. Yemeklerin hepsi iğrenç. Kadınlar ise porselen gibi görünüyorlar. Angel ile Madrid’deyken dünyanın en iyi takımıyla beraberdik ve hava, yemekler kısacası her şey mükemmeldi. Ama sonra United’ın teklifi geldi." dedi.

"Kendimi öldüreceğim dedim"

Açıklamalarının devamında bu transferi hiçbir zaman istemediğini, bu yüzden Angel Di Maria ile kavga ettiklerini ve 34 yaşındaki oyuncunun bu teklif ile finansal olarak daha iyi olacakları konusunda ısrar ettiğini de söyleyen Carsodo, "Bana finansal olarak daha iyi olacağımızı ve gitmemiz gerektiğini söylediği zaman kavga ettik. Onu bu transfer yüzünden suçlamıyorum ama gerçekten korkunçtu. Ona 'Hayatım gecenin şu ikisinde kendimi öldüreceğim’ dedim." ifadelerini kullandı.



