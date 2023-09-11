Antoine Griezmann'dan Suudi Arabistan sözleri İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann, transfer döneminin hareketli ülkesi Suudi Arabistan hakkında, "Ben oraya gitmeye ikna edilebilir miyim? Benim bir ailem ve 3 çocuğum var. Bu kolay bir karar değil" dedi.

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Futbol kariyerine İspanya LaLiga'nın güçlü takımlarından olan Atletico Madrid'de devam eden Fransız yıldız futbolcu Antoine Griezmann, yaz transfer dönemine damga vuran tüm dünyada ses getiren yıldız isimleri ülkeye getiren Suudi Arabistan hakkında açıklamalarda bulundu.

"Benim bir ailem ve 3 çocuğum var"

32 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi hakkında şu sözleri sarf etti:

Gitmek zorunda olanları anlıyorum, inanılmaz rakamlardan bahsediliyor. Çok para kazanıyor olsak bile, bazı insanlar ailelerini, çocuklarını ve torunlarını güvence altına almak istiyor. Bunu normal buluyorum. Ben oraya gitmeye ikna edilebilir miyim? Benim bir ailem ve 3 çocuğum var. Bu kolay bir karar değil.

Atletico Madrid'in bu yaz bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun kırmızı-beyazlı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız futbolcu, bu sezon Madrid ekibiyle 3 maça çıkarken, 1 kez gol sevinci yaşadı.