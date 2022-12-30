Antoine Griezmann'ın yeni saçları dikkat çekti

La Liga'da Atletico Madrid'in sahasında Elche'yi yendiği mücadelede takımın yıldız ismi Antoine Griezmann'ın pembe saçları olay yarattı.

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından İspanya Ligi kaldığı yerden devam etti. La Liga'nın 15. haftasında Atletico Madrid, Metropolitao Stadyumu'nda Elche ile karşı karşıya geldi.

Toplamda 3 kırmızı kartın çıktığı mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid'in galibiyet golleri 56. dakikada Joao Felix ve 78. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

3 kırmızı çıktı

Konuk ekip Elche'de Gonzalo Verdu 45. dakikada, Domingos Quina ise 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Atletico Madrid'de ise Mario Hermoso 53. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, Barcelona ile karşılaşacak

Başkent temsilcisi Atletico Madrid, puanını 27'ye çıkarırken, maçtan puansız ayrılan Elche 4 puanda kaldı.

Gelecek hafta Atletico Madrid, zorlu Barcelona deplasmanına konuk olacak. Elche ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Griezmann saçlarını pembeye boyattı

Maçtan çok konuşulan olay ise takımın yıldızı Antoine Griezmann'ın yeni saç stili oldu.

Ülkesi Fransa ile Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda kaybederek kupaya uzanamayan Griezmann'ın saçlarını pembeye boyadığı görüldü. Griezmann'ın bu saç tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.