Antony: Kadına yönelik şiddet tamamen yanlıştır

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine Brezilya Futbol Federasyonu açıklama yaparak 23 yaşındaki futbolcuyu milli takım kadrosundan çıkardığını duyurmuştu.

Hücum oyuncusu çıkan bu iddialar hakkında Brezilya televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir zaman ona dokunmadım"

Antony gerçeklerin ortaya çıkacağını söylerken, şu sözleri sarf etti:

Hiçbir zaman ona dokunmadım. Asla kimseye kafa atmayacağım. Hiçbir zaman saldırmadım ve asla saldırmayacağım.

"Kadına yönelik şiddet tamamen yanlıştır"

Sözlerine devam eden yıldız isim, şunları dedi:

Kadına yönelik şiddet tamamen yanlıştır, yüzde 100 yanlıştır. Annem, kız kardeşim var. Onların başına böyle bir şey gelmesini asla istemem.