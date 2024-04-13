Arda Güler forma giymedi! Real Madrid, Mallorca'yı tek golle yıktı

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İspanya LaLiga'nın 31. hafta müsabakasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla lig lideri Real Madrid oldu.
Real Madrid yendi, Arda oynamadı
Konuk takıma galibiyeti getiren golü ise 48. dakikada Aurelien Tchouameni kaydetti.
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler ise karşılaşmada süre almadı.
Haftaya El Clasico var
Real Madrid bu galibiyetle puanını 78'e çıkartıp liderliğini sürdürürken, Mallorca ise 31 puanda kaldı.
Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Barcelona'yı konuk ederken, Mallorca ise Sevilla deplasmanına gidecek.
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