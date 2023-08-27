Arda Güler, gelecek ayın sonunda sahalara dönecek Yaşadığı sakatlık nedeniyle 21 Temmuz'dan bu yana Real Madrid'den uzak kalan milli futbolcu Arda Güler'in eylül ayının sonunda hazır olması bekleniyor.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in yeni kariyeri şanssızlıkla başlamıştı.

Sarı-lacivertli takımdan, Madrid ekibine 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan hücum oyuncusu, idmanda bir talihsizlik yaşamıştı.

18 yaşındaki oyuncu, eflatun-beyazlıların 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği antrenmanında sakatlanmıştı.

Sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edilen Arda Güler, ameliyat edilmişti.

Eylül ayının sonunda hazır olacak

Geçirdiği operasyon sonucunda bireysel çalışmalarına devam eden genç futbolcunun sahalara dönüş tarihi netlik kazanıyor.

AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Hızla iyileşiyor

Yaşadığı sakatlık sebebiyle hazırlık maçlarında bile süre alamayan Arda Güler'in iyileşme süreci hakkında Kulüp doktorları, "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerini kullanmıştı.