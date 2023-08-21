Real Madrid doktoru: Arda Güler çok çabuk iyileşiyor Real Madrid idmanında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat olan Arda Güler'den sevindirici haber geldi. Kulüp doktoru, genç oyuncu hakkında, "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi" dedi.

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Gösterdiği iyi performansla Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan ve yeni takımıyla 6 yıllık sözleşmeye imza atan genç yıldız Arda Güler, yeni kariyerine şanssızlıkla başlamıştı.

Milli futbolcu, takımının 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği idmanda sakatlık geçirmişti. Sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edilen Arda Güler, ameliyat edilmişti. Gerçekleşen operasyonun ardından kulüp doktorundan müjdeli bir haber geldi.

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Kısa sürede iyileşme gösterdi

İspanyol basınından Defensacentral'de yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

"Çok çabuk iyileşiyor"

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.