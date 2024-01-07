Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması yaşandı Real Madrid'de ilk maçına İspanya Kral Kupası'nda çıkan Arda Güler'in Dani Cabellos ile tartıştığı pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

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İspanya Kral Kupası son 32 tur maçında konuk olduğu Arandina'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Real Madrid son 16 turuna kaldı.

Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkan ve 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken bir serbest vuruşu ise direkten dışarı çıktı.

Frikikten önce anlaşmazlık

Arda Güler kazanılan serbest vuruş sonrası topu eline aldı ancak Dani Cabellos frikiği kullanmak istedi.

Sahada kısa süreli bir tartışma yaşanırken kenardan gelen uyarı sonrası vuruşu Arda Güler kullandı.

Arda Güler'in sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta top direkte patladı.

"Maşallah evlat"

Konuya ilişkin paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Arda, 'Abi ben vurayım mı?' diyorsa dinlemek lazım. Maşallah evlat" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun ile olan diyaloğu akıllara geldi

Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmada Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşanmıştı.

Topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda Güler, Serdar Dursun'a seslenerek, "Sen mi vuracaksın abi?" diye sormuş, Serdar Dursun'un kullandığı vuruş ise kalecide kalmıştı.