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Arda Güler oyuna girdi: Real Madrid finale yükseldi

Arda Güler oyuna girdi: Real Madrid finale yükseldi Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i 116 ve 120+3'te bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, 112. dakikada oyuna dahil oldu.