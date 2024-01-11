Arda Güler oyuna girdi: Real Madrid finale yükseldi

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Normal süresi 3-3 biten karşılaşmanın 2. uzatma devresinde goller bulan Real Madrid, 5-3'lük skorla finale yükselen taraf oldu.
Mücadele nefes kesti
Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk devre 2-2 eşitlikle sona erdi.
Antonio Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid bu üstünlüğünü koruyamadı, Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan Real Madrid maçı uzatma devrelerine taşıdı.
Arda Güler oyuna girdi, final geldi
Milli futbolcumuz Arda Güler, 112. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi.
Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Atletico Madrid'de ise milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı.
Barcelona ile Osasuna arasında bugün yapılacak diğer yarı final maçının galibi 14 Ocak'taki finalde Real Madrid'in rakibi olacak.
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