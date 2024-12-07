Arda Güler, Real Madrid taraftarıyla buluştu

Haber Merkezi
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Girona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Bu akşam saat 23.00'te Girona'nın ev sahipliğinde oynanacak müsabaka öncesinde milli futbolcu Arda Güler kentte imza etkinliğine katıldı.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ
Yıldız oyuncuya Girona'daki imza etkinliğinde Belçikalı kaleci Thibaut Courtois eşlik etti.
Taraftarlar, Arda Güler ve Courtois'e büyük ilgi gösterdi.
486 DAKİKA SAHADA KALDI
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği Arda, bu sezon 16 maçta süre buldu.
19 yaşındaki isim, bu maçlarda 486 dakika sahada kalırken 1 asist kaydetti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış