Arda Güler yine gol buldu! Real Madrid farklı kazandı Real Madrid ağırladığı Alaves'i 5-0 yendi. Milli futbolcu Arda Güler bu maçta da boş geçmeyerek fileleri havalandırdı.

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La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Real Madrid'den farklı skor

Real Madrid, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior ve 45+1. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı durgun başlasa da 70. dakikada Vinicius Junior tekrar sahneye çıktı ve skoru 4'e çıkardı. Son haftaların formda ismi Milli oyuncumuz Arda Güler, 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

Arda yine attı

Alaves karşısında 62. dakikada oyuna giren Milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada fileleri havalandırdı.

Sol kanattan topla ilerleyen Rodrygo'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta savunmadan seken topa düzgün bir vuruş yapan Arda, takımının 5. golünü attı.

19 yaşındaki futbolcu, 9 kez forma giydiği ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Bellingham 19, Vinicius 15. golüne ulaştı

Real Madrid'in şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Jude Bellingham, oynadığı son 3 lig maçında da fileleri havalandırdı.

20 yaşındaki orta saha, 27. maçında 19. golüne ulaştı.

İngiliz futbolcu bu maçta 2 de asiste imza atarak 3 gole doğrudan katkı sağladı.

Takımın en önemli hücum oyuncularından Vinicius Junior ise ligde 15. kez gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı futbolcu, La Liga'da 25 karşılaşmada görev yaptı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 93'e yükseltirken, Alaves ise 41 puanda kaldı.

Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında Villareal deplasmanına giderken, Alaves sahasında Getafe'yi konuk edecek.