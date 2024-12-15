Arda Güler yine orta sahadan şut çekti, İspanya'da gündem oldu

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı.

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler 78. dakikada sahada kalırken mücadelede 2 asist birden yaptı.

SANTRADAN DENEDİ

Rayo Vallecano-Real Madrid maçının başında Arda Güler sürpriz bir harekete imza attı. Jude Bellingham ile santrayı yapan yıldız oyuncu, santradan ilk saniyede direkt kaleyi yokladı ancak top üstten auta gitti.

Arda Güler, geçen sezon da orta sahadan şansını denemiş ve direğe takılmıştı.

(Görüntü Tivibuspor'dan alınmıştır)

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in bu şutu İspanya basınında gündem oldu.

İspanyol basını, Real Madrid'in puan kaybının ardından takımı eleştirirken Arda Güler'in santradan şutuna da değindi. MARCA'dan Joel Del Rio, "Türk oyuncu ilk düdükle birlikte sol ayağı ile kaleci Batalla'yı denedi ama o da uyanıktı" ifadelerini kullandı.

AS ise Real Madrid'in hücum gücünün zayıflığının altını çizerek, "Hücum iki orta saha oyuncusuna, Bellingham ve Güler'e ve iki forvete indirgenmişti" yorumunu yaptı.

Ayrıca AS, Arda Güler'in santradan çektiği şutu ayrı bir video haber yaptı ve başlığına şunu yazdı: Arda Güler maçın ilk yarısında dünyadaki tüm haber programlarına çıkmaya çalışıyor.

Mundo Deportivo da Arda'nın şutu için şu ifadeleri kullandı: Düello Arda Güler'in kaleci Batalla'yı orta sahadan bir şutla şaşırtmaya çalışmasıyla başladı. Arda Güler gol bile attı ancak gol net bir ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Relevo'da ise şu ifadeler yer aldı: Arda Güler doğrudan Rayo kalesine bir şut gönderdi. Bu maçın başlangıcıydı. Vallecas'ta farklı bir futbol türünün yaşandığının kesin kanıtı. Türk forvetin şutu, Rayo'nun mücadele eden ama süper olmayan bir Real Madrid takımından bir puan kazandığı, liderliğin tehlikede olduğu zorlu bir karşılaşmanın başlangıcıydı.

MAÇ SONU PAYLAŞIM

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, taraftarlara yönelik paylaşımında, "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon toplamda 19 maçta sahaya çıkan Arda Güler, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.