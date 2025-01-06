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Arda Güler'in 2 gol attığı maçta Real Madrid turu farklı geçti

Arda Güler'in 2 gol attığı maçta Real Madrid turu farklı geçti Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda konuk olduğu Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederek tur atladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, attığı 2 gol ile yıldızlaştı.