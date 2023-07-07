Arda Güler'in Real Madrid'e transferi Avrupa basınında Fenerbahçe'den bonuslarla 30 milyon euroya Real Madrid'e giden Arda Güler, İspanyol basınının da manşetlerini süsledi. Avrupa'nın önde gelen kuruluşları Arda transferini manşetten verdi.

Avrupa'nın yüksek tirajlı gazetelerinin odak noktasında genç yıldızımız Arda Güler vardı.

Dünyaca ünlü basın kuruluşları, Arda Güler'in resmi olarak açıklanmasını manşete taşırken; transferde yaşananları anlattı.

"Real Madrid'in yeni incisi"

Marca gazetesi ise, "Real Madrid, Barcelona'nın da istediği Türk futbolunun incisi ile anlaştı" başlığı ile haberi okuyucularına aktardı.

Arda Güler artık resmen Real Madrid oyuncusu" denilen haberde, şu ifadelere yer verildi: "Beyaz kulüp, genç yetenek için Avrupa'nın önde gelen takımlarına karşı verdiği mücadelede bir kez daha galip geldi. Futbolcu için en çok mücadele eden takımlar Barça ve Milan olurken, Madrid'in ikna kabiliyeti bir kez daha belirleyici oldu.

"Real Madrid'in bu tür müzakerelerdeki kararlılığı ve ekonomik sağlamlığı bir kez daha fark yarattı" ifadelerinin kullanıldığı haberde, 18 yaşındaki Güler "Avrupa futbolunun yeni incisi" sözleriyle nitelendirildi.

"Mbappe için açılış perdesi"

Mundo Deportivo'da ise şu ifadeler yer aldı:

Real Madrid, 18 yaşındaki genç futbolcu için 20 milyon euro ödeyecek. Real Madrid, bunun son transfer olmadığını umuyor ve Kylian Mbappé için bir tür açılış perdesi olacağı umudunu canlı tutuyor.

"Mesut Özil'in izinden gitti"

El Mundo, Arda Güler için Mesut Özil benzetmesi yaptı:

Avrupa'nın en iyi kulüpleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ofisini ziyaret ederek, Arda'nın babası Ümit Güler'e karşı en iyi ikna yeteneklerini kullandı. Transfer yarışından ilk çekilen Sevilla oldu. Barcelona ise transfer görüşmelerini Deco'ya emanet etti. Arda ise idolü Mesut Özil'in izinden gitmek istedi.

"Türk Messi"

İspanyol AS ise, Arda Güler'den 'Türk Messi' diye bahsetti.

Real Madrid onun hayaliydi ve konuşacak bir şey yoktu. Real Madrid aylardır onu takip ediyordu. Oyuncunun tek bir talebi vardı: Türkiye'den ayrılmak. Real Madrid'de oynayacak ilk Türkiye doğumlu oyuncu olacak.

"Real Madrid, Barça'nın elinden kaptı"

Son olarak El Pais ise, Barcelona ile girilen transfer yarışına göndermede bulundu.

Avrupa futbolunun en yeni sansasyonel gençlerinden biri olan Arda, kendisi için yoğun çaba sarf eden Real Madrid'e transfer oldu. Barcelona bu transferden eli boş döndü.

Güler'in "Avrupa futbolunun en son genç sansasyonlarından biri" olarak nitelendirildiği haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da hatırlatıldı.