Arda Turan: Atletico benim ikinci evim

Atletico Madrid deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. İspanyol basını her iki takımın formasını giyen Arda Turan ile röportaj yaptı.

La Liga'da bugün şampiyonluk düğümü çözülüyor. 76 puanla lider Atletico Madrid, 74 puanla 3. sırada bulunan Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.

Dev maç öncesinde İspanyol gazetesi Marca, her iki takımın da formasını giyen Arda Turan ile röportaj yaptı. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a dönüşünü ve iki takımda yaşadıklarını anlattı.

2011-12 sezonu başında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, 9 yıl sonra yetiştiği kulübe döndü. "Evde olmaktan daha iyi bir şey var mı?" diyen Arda Turan, "Galatasaray benim ailem, çocukluğumu burada yaşadım. Galatasaray'a bağlılığım farklı. Top toplayıcı çocuktan, kaptanlığa yükseldim. İyi ve kötü şeyler yaşadım" dedi.

"ATLETICO BENİM İKİNCİ EVİM"

4 sezon Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan 2015-16'da 40 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Turan, 2013-14'te Atletico ile, 2015-16'da Barcelona ile La Liga'da kupaya uzandı. Bu akşamki maçı değerlendiren Turan, "İki takım da benim için çok önemli. Barcelona bir futbolcunun hayal edebileceği en yüksek seviye. Atletico benim ikinci evim. Bana Avrupa'nın kapılarını açtı. İki takım da kazanmak için oynayacak, iyi bir maç olacak. Umarım iyi oynayan ve hakeden kazanır.

2014'te Atletico ile başardığımız şey Avrupa liglerinde son yıllarda yaşanmış en büyük sürprizlerden. Barcelona tarihin en iyi kadrolarından birine sahipti. Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Pique, Busquets, Dani Alves, Jordi Alba... Diğer tarafta Ronaldo, Benzema, Bale, Ramos...





“SIMEONE ÇALIŞTIĞIM EN İYİ YABANCI HOCA”

Simeone birlikte çalıştığım en iyi yabancı teknik direktör. Mükemmel disiplini ve maç öncesi rutini var. Büyük takımlarla oynadığınızda sizin dünyanın en iyisi olduğunu hissettiriyor.

Söylediklerini sahada gerçekleştirdiğinizde daha fazla oyundan keyif alıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız Chelsea maçı öncesinde Eden Hazard'ın defansa destek vermediğinizi söylemişti. Biz de Juanfran ile çok pozisyon bulmuştuk hatta gol atmıştım.





"MESSİ TARİHİN EN İYİ OYUNCUSU"

Barcelona'da Luis Enrique ile her şey iyiydi. Messi, Neymar ve Suarez'den sonra en çok gol atan bendim. Sonra Valverde geldi ve beni fazla oynatmadı, mantıksızdı. Kariyerime baktığımda şanslı olduğumu düşünüyorum. Leo Messi tarihin en iyi oyuncusu. Leo bizim dünyamızdan değil. Hala bu dünyadan olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.