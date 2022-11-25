Arda Turan'dan Lionel Messi sözleri

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında ağır yenilgi alan Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye bir destek de eski takım arkadaşı Arda Turan'dan geldi.

Eski futbolcu Arda Turan, 2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini aktardı.

A Milli Takımımızın, Katar'da olması halinde nasıl bir sonuç alacağı sorusuna yanıt veren tecrübeli isim, "Sabit 11’imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım. Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası’na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek." dedi.

"Leo her zaman Leo'dur"

Eski takım arkadaşı Lionel Messi' ve Dünya Kupası hakkında konuşan Arjantinli, "Ülkesini çok seviyor. Ama son fırsat olması onu gerginliğe sürüklüyor. Açıkçası takımına da çok güvenmiyor gibi hissediyorum. Copa Amerika’yı kazanmalarını çok istemiştim. Orada topu Di Maria ve Messi’ye geçirerek (geçiş oyunu) kazanmışlardı. Leo her zaman Leo’dur. Onun takımı her zaman favoridir." ifadelerini kullandı.

"Katar saygıyı hak ediyor"

Hürriyet'e konuşan Arda son olarak Katar'a övgüler yağdırdı:

"Statlar mükemmel. Zeminin rengi bile göz alıcı. Ve çok başarılılar. Bence Katar sonuna kadar saygıyı hak ediyor.."