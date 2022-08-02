Central Cordoba oyuncusu Francisco Gonzalez Metilli, Rosario Central ağlarını enfes bir voleyle havalandırdı.

Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Central Cordoba Santiago, Carlos Tevez'in çalıştırdığı Rosario Central deplasmanına konuk oldu.

Misafir ekip mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Francisco Gonzalez Metilli'nin 23. dakikada attığı gol gözlerin pasını sildi.

Van Persie golü

Kendisine gelen ortaya gelişine vuran Arjantinli futbolcu kalecinin solundan topu ağlara gönderirken, akıllara 2013 yılında Van Persie'nin Aston Villa'ya attığı golü getirdi.

Premier Lig tarihinin en iyi golü seçilen efsane şut sosyal medyada da yeniden viral oldu.

Arjantinli Metilli'den Van Persie golü - İZLE



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