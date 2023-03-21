Arnaut Danjuma: Ramazan'ı dört gözle bekliyorum Tottenham'ın yetenekli oyuncusu Arnaut Danjuma, "Oruç tutmaya dini açıdan bakmasanız bile, bilimsel açıdan faydaları muazzamdır. Ramazan'ı dört gözle bekliyorum" dedi.

Devre arası transfer döneminde İspanya LaLiga ekibi Villarreal'den İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'a kiralanan Hollandalı hücum oyuncusu Arnaut Danjuma, yaklaşan Ramazan ayıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Ramazan benim için hep heyecan verici olmuştur"

Ramazan ayının kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyen Danjuma, şu açıklamayı yaptı:

"Ramazan benim için hep heyecan verici olmuştur. Açıkçası, sezon dışında olsaydı daha kolay olurdu ama oruçta en kritik konu doğru beslenme. Ramazan 1 ay sürdüğü için bir sporcu belli besin değerlerine ulaşmaktan vazgeçemez. Ben her Ramazan ayında aynı şef ile çalışıyorum. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Ramazan aylarında vücut olarak hep yenilenmişimdir, yine öyle olacak."

"Her gece namaz kılmak için kalkıyorum"

Hollandalı futbolcu ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel bir futbolcu için en önemli değişiklik, gece yarısında uyanmak ve normalden daha uzun süre ayakta kalmak. İnsanlar, yemek yemek için kalktığımızı düşünebilir ama hayır. Ben her gece namaz kılmak için kalkıyorum zaten. Buna ek olarak şimdi biraz da yemek yiyorum."

"Ramazan'ı dört gözle bekliyorum"

Danjuma, sözlerini şu şekilde bitirdi: