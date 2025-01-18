Arsenal, Aston Villa'ya diş geçiremedi

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Arsenal ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. 4 golün atıldığı müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Arsenal'in gollerini 35. dakikada Gabriel Martinelli ve 55. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Aston Villa'nın gollerini ise 60. dakikada Youri Tielemans ve 68. dakikada Ollie Watkins attı.
CARLOS, KADRODA YER ALMADI
Aston Villa'da ismi Fenerbahçe ile anılan Diego Carlos, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.
ARSENAL, LIVERPOOL'UN 6 PUAN GERİSİNDE KALDI
Bu sonuçla birlikte puanını 44'e yükselten Arsenal, maç eksiği bulunan lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Aston Villa ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken, Aston Villa sahasında West Ham ile karşılaşacak.
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