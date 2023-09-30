Arsenal, Bournemouth karşısında rahat kazandı Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Arsenal deplasmanda Bournemouth'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth ile Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal kozlarını paylaştı.

Bournemouth'un ev sahipliğinde Vitality Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 4-0'lık skorla kazandı.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada penaltıdan Martin Odegaard, 53. dakikada yine penaltıdan Kai Havertz ve 90+3'te Ben White kaydetti.

Arsenal, Manchester City ile karşılaşacak

Bu galibiyetle birlikte Arsenal 17 puana yükselirken, Bournemouth 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal evinde Manchester City'i ağırlarken, Bournemouth deplasmanda Everton ile karşılaşacak.