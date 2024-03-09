Arsenal, Brentford engelini iki golle aştı Arsenal, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Brentford'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brentford ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda oynanan müsabakayı Arsenal 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibin golleri; 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Brentford'un tek golünü 45+4. dakikada Yoane Wissa attı.

Arsenal, art arda 8. kez kazandı

Arsenal ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Brentford ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Arteta'nın öğrencileri, Liverpool-Manchester City maçı öncesi hata yapmadı.

Kırmızı-beyazlılar, hata yapmadı

Arsenal maç fazlasıyla Liverpool'un 1, City'nin ise 2 puan önünde 64 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Chelsea ile oynayacak. Brentford ise Burnley'e konuk olacak.