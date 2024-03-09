Arsenal, Brentford engelini iki golle aştı

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brentford ile karşı karşıya geldi.
Emirates Stadı'nda oynanan müsabakayı Arsenal 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi ekibin golleri; 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Brentford'un tek golünü 45+4. dakikada Yoane Wissa attı.
Arsenal, art arda 8. kez kazandı
Arsenal ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Brentford ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
Arteta'nın öğrencileri, Liverpool-Manchester City maçı öncesi hata yapmadı.
Kırmızı-beyazlılar, hata yapmadı
Arsenal maç fazlasıyla Liverpool'un 1, City'nin ise 2 puan önünde 64 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Chelsea ile oynayacak. Brentford ise Burnley'e konuk olacak.
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