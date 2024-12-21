Arsenal, Crystal Palace'ı bozguna uğrattı

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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan müsabakayı konuk takım Arsenal 5-1'lik skorla kazandı.
ARSENAL, 5 GOLLE KAZANDI
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 14. dakikalarda Gabriel Jesus, 38. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Gabriel Martinelli ve 84. dakikada Declan Rice attı.
Crystal Palace'ın tek golü 11. dakikada Osmaila Sarr'dan geldi.
2 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Arsenal, ligde iki maç sonra kazandı ve 33 puana yükseldi. Crystal Palace, 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Crystal Palace, Bournemouth deplasmanına gidecek.
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