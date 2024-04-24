Arsenal derbide Chelsea'ye fark attı Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi ağırladı.

Arsenal, 4. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

52. dakikada Benjamin White ile 57. ve 65. dakikalarda Kai Havertz'in golleriyle Arsenal, farkı dörde çıkardı.

Arsenal farklı kazandı

Benjamin White'ın 70. dakikadaki golüyle Arsenal, 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken bir maçı eksik Liverpool'un 74 puanı, iki maç eksiği olan Manchester City'nin 73 puanı bulunuyor.