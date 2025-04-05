Everton - Arsenal maçında ilginç anlar! Bitiş düdüğü erken çaldı

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Arsenal ile Everton karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
KAZANAN ÇIKMADI
Arsenal'in golünü, 34. dakikada Leandro Trossard kaydetti. Everton'a beraberliği getiren gol ise 49. dakikada Iliman Ndiaye ile penaltıdan geldi.
BİTİŞ DÜDÜĞÜ İKİ KEZ ÇALDI
Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı.
Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.
ARSENAL, FIRSAT TEPTİ
Bu sonuçla birlikte 62 puana ulaşan Arsenal, lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 9'a indirme fırsatını kaçırdı.
Galibiyet hasreti 6 maça yükselen Everton ise 35 puanla 14. sırada konumlandı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Premier Lig'de bir sonraki hafta Arsenal, Brentford'u konuk edecek.
Everton ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış