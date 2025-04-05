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Everton - Arsenal maçında ilginç anlar! Bitiş düdüğü erken çaldı

Everton - Arsenal maçında ilginç anlar! Bitiş düdüğü erken çaldı Arsenal, Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.