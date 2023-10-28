Arsenal, Sheffield United karşısında farka gitti!

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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Arsenal ile Sheffield United karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Arsenal, 5-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Arsenal, 5 golle geçti
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri; 28, 50 ve 58. dakikada Eddie Nketiah, 88. dakikada penaltıdan Fabio Vieira, 90. dakikada Takehiro Tomiyasu kaydetti.
24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Eddie Nketiah, bu sezon 10. lig maçında gol sayısını 5'e çıkardı.
Sheffield United 1 puanda kaldı
Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 24'e yükseltti. Sheffield United 1 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Arsenal bir sonraki hafta Newcastle United'a konuk olacak. Sheffield United, Wolverhampton'ı ağırlayacak.
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