Arsenal, son 7 maçta 31 kez ağları sarstı Premier Lig temsilcilerinden Arsenal, ligde oynadığı son 7 maçta toplamda 31 kez gol sevinci yaşadı.

İHA

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Sheffield United’ı 6-0’lık skorla mağlup etmişti.

Bu karşılaşmayla birlikte Arsenal, son 7 lig maçında toplamda 31 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kuzey Londra ekibi, bu süreçte West Ham United ve Sheffield United’a 6’şar, Crystal Palace ve Burnley’e 5’er, Newcastle United’a 4, Liverpool’a 3 ve Nottingham Forest’e karşı da 2 kez rakip fileleri sarstı.

Ligin en fazla gol atan takımı Arsenal

Mikel Arteta’nın öğrencileri; 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 61 puanla, Lider Liverpool’un 2, Manchester City’nin 1 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Ayrıca, bu sezon 27 maçta attığı 68 golle, Premier Lig’de en fazla gol atan takım konumunda yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)