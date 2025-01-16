Arsenal, Tottenham'ı eli boş gönderdi

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İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada kendi kalesine Dominic Solanke ile 44. dakikada Leandro Trossard attı.

Tottenham'ın golü 25. dakikada Heung-min Son kaydetti.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 11 maça ulaşan ve 43 puana yükselen Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Aston Villa'yı konuk edecek.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan 24 puanlı Tottenham Hotspur ise Everton deplasmanına gidecek.