Arsenal yeni sezon formasını tanıttı Arsenal, 2023-2024 sezonunda iç sahada giyeceği formayı görücüye çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin üzerinde çok iyi bir sezon geçiren ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrasında şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran 37 maç sonunda topladığı 81 puanla ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Arsenal'de gelecek sezon için hazırlıklar başladı.

Forma, taraftarın beğenisine sunuldu

2023-2024 sezonunda uzun yılların ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Londra ekibi, gelecek sene maçlarda giyeceği birinci formasını tanıttı.

Kulübün resmi internet sitesinden tanıtılan formalar, taraftarlardan tam not aldı.