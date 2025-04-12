Arsenal'e Brentford çelmesi!

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'nin 32. hafta mücadelesinde Arsenal ile Brentford karşı karşıya geldi.

Emirates'te oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçta Arsenal'in golü 61. dakikada Thomas Partey'den gelirken konuk ekip Brentford'un golü 74. dakikada Yoane Wissa'dan geldi.

ARSENAL, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında üst üste ikinci kez beraberlik ile yara alan Arseanl 63 puanla 2. sırada yer aldı. Brentford ise 43 puanla 11. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta deplasmanda Ipswich'in konuğu olacak. Brentford ise sahasında Brighton'u ağırlayacak.