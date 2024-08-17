Aston Villa, Premier Lig’e galibiyetle başladı Premier Lig’in ilk haftasında West Ham’ı 2-1 mağlup eden Aston Villa, sezona 3 puanla başladı.

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Premier Lig’in ilk hafta mücadelesinde West Ham ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Aston Villa, 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Maçın 4. dakikasında Amadou Onana ve 79. dakikasında Jhon Duran’ın attığı gollerle galibiyete ulaşan Aston Villa, sezona 3 puanla başladı. West Ham’ın tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Lucas Paqueta’dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, sezona galibiyetle başlarken, West Ham henüz puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Arsenal’i sahasında ağırlayacak. West Ham ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.