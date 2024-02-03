Asya Kupası'nda İran ve Katar yarı finale çıktı Asya Kupası'nda Japonya'yı deviren İran ile Özbekistan'ı saf dışı bırakan ev sahibi Katar yarı finale yükseldi.

AA & Ensonhaber

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Asya Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

İran, Japonya'yı 55. dakikada Mohammad Mohebi ve 90+6. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın penaltıdan attığı gollerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Japonya'nın golünü 28. dakikada Hidemasa Morita attı.

Ev sahibi yarı finalde

Turnuvanın ev sahibi Katar ile Özbekistan arasındaki diğer çeyrek final mücadelesi ise 27. dakikada Utkir Yusupov'un kendi kalesine ve 59. dakikada Odiljon Hamrobekov'un kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi.

Uzatma devreleri de aynı skorla biten karşılaşmanın penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kuran Katar tur atlayarak yarı finalde İran'ın rakibi oldu.

Yarı finaldeki Ürdün-Güney Kore maçı 6 Şubat, İran-Katar mücadelesi ise 7 Şubat'ta oynanacak.