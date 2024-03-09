Atletico Madrid, Cadiz deplasmanında takıldı

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İspanya LaLiga'nın 28. hafta mücadelesinde Cadiz ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Cadiz 2-0'lık skorla kazandı.
Cadiz'e 3 puanı getiren goller; 24 ve 64. dakikalarda Juanmi'den geldi.
Cadiz haftalar sonra galip geldi
En son ligin 4. haftasında evinde Villarreal'i 3-1 yenen Cadiz, ligde tam 23 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 55 puanda kalırken, Cadiz puanını 22'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid evinde Barcelona'yı ağırlarken, Cadiz deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak
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