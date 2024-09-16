Atletico Madrid, Valencia'yı mağlup etti

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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
ATLETİCO MADRİD 3 GOLLE 3 PUANI KAPTI
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Conor Gallagher, 54. dakikada Antoine Griezmann ve 90+4'te Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 11 puana yükseldi. Valencia, 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Girona'yı ağırlayacak.
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