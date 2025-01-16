Atletico Madrid zorlanmadan tur atladı

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İspanya Kral Kupası son 16 turunda Elche, Atletico Madrid'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 29. dakikalarda Alexander Sörloth, 62. dakikada Rodrigo Riquelme ile 75. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
ELCHE 10 KİŞİ KALDI
Elche'de 32 ve 50. dakikalarda sarı kart gören Nicolas Fernandez, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
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