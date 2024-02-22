Atletico Mineiro, Hulk'un sözleşmesini yeniledi Atletico Mineiro, 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Hulk'un sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

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Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro, sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki yıldız oyuncusu Hulk ile yeniden anlaştı.

Atletico Minerio, Hulk'un sözleşmesinin 2026 yılına dek uzatıldığını açıkladı.

"Şimdi daha fazlasını yapalım süper kahraman!"

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Hikaye devam ediyor! Kulübün idolü ve kulübümüzde birçok şampiyonluk yaşayan Hulk'un sözleşmesi 2026'ya kadar yenilendi. Şimdi daha fazlasını yapalım süper kahraman!

Mineiro formasını 178 kez giydi

2021 yılında Çin'den Atletico Mineiro'ya transfer olan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlılarda 178 karşılaşmaya çıktı.

Hulk, bu karşılaşmalarda 99 gol atarken, 34'te gol pası verdi. Yıldız oyuncu, kulübüyle 4 kez de kupa sevinci yaşadı.