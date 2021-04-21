Avrupa Süper Ligi'nden çekilen takımlar

12 takımla kurulan ancak futbolseverler tarafından yoğun tepkiyle karşılaşılması üzerine dondurulma kararı alınan Avrupa Süper Ligi'nde katılımcı olarak sadece 2 takım kaldı.

Avrupa Süper Ligi projesinde ayrılıklar devam ediyor. İngiliz ekiplerinin ayrılmaları sonrası İspanyol ve İtalyan takımlarının kaldığı organizasyonda yeni ayrılık açıklamaları yapıldı.

İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Inter ile Milan, organizasyondan resmen ayrıldıklarını açıkladı. Bu kararlar sonrasında ise Juventus, Süper Lig 'in gerçekleştirilemeyeceğini resmen açıkladı.

ATLETICO MADRID: TAKIMIMIZ AYRILIKTAN MEMNUN

Atletico Madrid'in açıklamasında, taraftarlarla uyumun kendileri adına öncelikli şart olduğu ifade edilirken takım kadrosu ve teknik direktörlerinin de ayrılık kararından duydukları memnuniyet aktarıldı.

INTER: EN İYİ FUTBOL DENEYİMİ İÇİN ÇEKİLİYORUZ

Inter ise taraftarlara her zaman için en iyi futbol deneyimini yaşatmak adına çekildiklerini belirtirken, her yaştan taraftarı heyecanlandırmaya devam etmek adına sürekli olarak rekabetin geliştirilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

MİLAN: ENDİŞELERİ DİNLEDİK

Milan'dan yapılan açıklamada taraftarların yararına olacak şekilde bu projenin içinde yer aldıklarını, fakat dünyanın dört bir yanından taraftarların seslerine, endişelerine kulak vererek bunlara duyarlı davranıldığı ifade edildi.

Ayrıca Milan da Inter gibi futbol için sürdürülebilir bir model adına çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

JUVENTUS: AVRUPA SÜPER LİGİ TASARLANAN ŞEKİLDE DEVAM EDEMEYECEK

Atletico Madrid ve Inter'in resmi ayrılıkları sonrasında Avrupa Süper Ligi'nde kalan takımlar Barcelona, Real Madrid ve Juventus olmuştu ki Juventus'tan ligin gerçekleştirilemeyeceği açıklaması geldi.

Açıklamada, "Juventus, projenin sportif, ticari ve hukuki açıdan geçerli olduğuna ikna olmasına rağmen, şu anda projenin başlangıçta tasarlanan şekilde tamamlanma şansının sınırlı olduğuna inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

2 TAKIM KALDI

Şu anda ligden resmen çekilmeyenler listesinde sadece Real Madrid ve Barcelona bulunuyor.