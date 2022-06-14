Petrol
122.62
0.30%
Euro
18.0484
0.32%
Dolar
17.2594
-0.01%
Altın
1.013
0.42%
Borsa
251
0.00%
Bitcoin
395.271
-10.85%
BTXN Coin
8.80
8.77%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Avustralya Dünya Kupası'nda

    Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında Peru'yu penaltılarda yenerek finallere adını yazdırdı.
    • 14.06.2022 - 07:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya Dünya Kupası'nda

    Asya elemelerinin 4. turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5. sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

    Avustralya penaltılarla Dünya Kupası vizesi aldı

    Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu.

    Avustralya Dünya Kupası nda #1

    Fransa, Danimarka ve Tunus'la mücadele edecek

    AA'nın haberine göre; Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

    Avustralya Dünya Kupası nda #2

    Son finalist Kosta Rika - Yeni Zelanda maçında

    Katar 2022'ye katılacak 32. ve son takım, TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

    Avustralya Dünya Kupası nda #3

    Avustralya Dünya Kupası nda #4

    Avustralya Dünya Kupası nda #5


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da sele yakalanan sürücü zor anlar yaşadı
    İç Haber

    Ankara'da sele yakalanan sürücü zor anlar yaşadı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    “Favorime geri döndüm”
    Magazin

    “Favorime geri döndüm”

    Görüş Bildir