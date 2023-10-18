Bahis oynadığı için ceza alan Fagioli'den itiraf: Tonali'den öğrendim İllegal bahis suçundan 7 ay ceza alan Nicolo Fagioli'nin savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

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İllegal bahis oynadığını itiraf eden Juventuslu Nicolo Fagioli'nin Torino Savcılığı'na verdiği ifadeler Il Messaggero tarafından yayınlandı.

İşte tüm İtalya'nın konuştuğu Fagioli'nin ifadeleri...

En kötü dönemimim Mart ve Nisan 2023 arasıydı. Sassuolo - Juventus maçında kırmızı kart gördüm ve çıktım. Kenara gelirken borçlarım nedeniyle ağlıyordum. Eylül 2022'de illegal bahis sitelerine 250 bin euro borcum vardı, sonra 2.7 milyon euro'nun üzerine çıktı.

"Tenis ve kumarile başladım"

Tenis ve online kumarhanelerde oynuyordum önce. Sonra futbol maçlarına bahis oynadım. Ancak oynadığım takımların maçlarına asla bahis oynamadım, Cremonese ve Juventus maçlarına. Sadece alt ve üst bahisleri oynuyordum. Maç sonuçları, fauller, kartlar, golcüler hakkında oynamıyordum.

"Takım arkadaşlarımdan borç aldım"

Belli bir noktada annemin kontrolündeki hesabımdan artık para çekemiyordum. Takım arkadaşlarımdan borç istemeye başladım. Gatti'den 40 bin euro borç aldım, hala istiyor. Dragusin'den borç aldım. Milano'daki bir kuyumcudan Rolex almak için bu paraya ihtiyacım olduğunu söyledim ve aslında paranın bir kısmıyla illegal bahis sitelerine olan borcumu ödedim.

"Senin bacaklarını kıracağım' diye tehdit edildim"

Borcum olan illegal bahisçilerden biri bana 'Senin bacaklarını kıracağım' dedi. O ara toparlamak için Milan'ın Torino'ya yenilmeyeceğine dair yüklü miktarda oynadım. Torino 2-1 kazandı. Bu maçla birlikte daha da dibe battım.

"İllegal bahisi Tonali'den öğrendim"

Sandro Tonali'yi 2011 yılından beri tanırım. Piacenza'da tanıştım. 2021 yazında 21 yaş altı takımımın Tirrenia'daki antrenman kampında tekrar karşılaştım. Cep telefonu elindeydi ve bahis oynuyordu. Futbol mu yoksa başka spor mu göremedim. Ona ne yaptığını sordum, o da benim de yapabileceğimi çünkü hareketlerin takip edilemediğini söyledi. O andan itibaren illegal sitelerden bahis oynamaya başladım. Tonali, bunu can sıkıntısını yapıyordu. Beni Icebet ile tanıştıran Tonali'ydi. Tonali'nin de Icebet'e çok yüksek miktarda borcu olduğu söyleniyordu.

"Şeytan beni ele geçirdi"

2021'den 2023 Mayıs'a kadar doğrudan veya sadece whatsapp üzerinden şifreler vasıtasıyla illegal bahis oynadım. Serie A, Serie B, Premier Lig, Şampiyonlar Ligi maçlarına oynadım. Bir yerden sonra çok çaresizdim. Bu şeytan beni ele geçirmişti.

Tonali de itiraf etti

İtalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasına adı karışan Sandro Tonali itirafta bulundu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Tonali, Milan'ın maçlarına bahis yaptığını kabul etti.

Dün Torino Savcılığı'na neredeyse üç saat süren bir sorgulamada itirafını sunan Tonali, Milan'da oynadığı dönemde forma giymediği maçlarda takımının galibiyeti için bahis oynadığını itiraf etti.

23 yaşındaki oyuncu, bahis oynadığını itiraf eden ve 7 ay men cezası alan Juventuslu Nicolo Fagioli gibi savcılıkla işbirliği yapmaya hazır durumda.

Tonali'nin kendi takımına bahis yaptığı için Fagioli'den daha ağır bir ceza alması da gündemde.