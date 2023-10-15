Zaniolo'nun avukatı: Kart oyunları oynamış olabilir Kariyerine Aston Villa'da devam eden ve son dönemde adı yasa dışı bahis oynamakla anılan Nicolo Zaniolo'nun avukatı konuya dair "Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir" dedi.

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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, zor bir dönemden geçiyor.

Yıldız futbolcu yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle İtalya Milli Takım kampından ayrılarak sorgulanmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından savunmasını yapan Zaniolo, futbolla ilgili bahis yapmadığını söylemişti.

"İllegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir"

İtalyan oyuncu hakkında bu kez de avukatı Gianluca Tognozzi'den bir açıklama geldi.

İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Tognozzi, Nicolo Zaniolo'nun hiçbir futbol maçına bahis oynamadığını ifade etti.

Avukat, konuya dair şu sözleri sarf etti:

Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı, bana söylediği bu. Belki farkında olmadan bazı illegal platformlarda kart oyunları oynamış olabilir. Her şeyi temize çekeceğiz. Bizim için buradaki risk nedir? Birkaç yüz bin euro'luk ceza. Ancak oyuncunun reputasyonuna verilen zarar çok büyük. Bunu sadece finansal cezalarla açıklayamayız.

Organize ettiği iddia edildi

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan haberde ise Zaniolo'nun, adı geçen diğer isimlere göre daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğu öne sürülmüştü.

24 yaşındaki yıldızın, sadece bahis oynamakla kalmadığı aynı zamanda bunu organize ettiği iddia edilmişti.