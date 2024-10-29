Ballon d'Or 2024'ü Rodri kazandı

AA

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

BALLON D'OR'UN SAHİBİ RODRİ

İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

REAL MADRİD'DEN BOYKOT

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

Ballon d'Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

1. Rodri

2. Vinicius Junior

3. Jude Bellingham

4. Dani Carvajal

5. Erling Haaland

6. Kylian Mbappe

7. Lautaro Martinez

8. Lamine Yamal

9. Toni Kroos

10. Harry Kane

11. Phil Foden

12. Florian Wirtz

13. Dani Olmo

14. Ademola Lookman

15. Nico Williams

16. Granit Xhaka

17. Federico Valverde

18. Emiliano Martinez

19. Martin Odegaard

20. Hakan Çalhanoğlu

21. Bukayo Saka

22. Antonio Rüdiger

23. Ruben Dias

24. William Saliba

25. Cole Palmer

26. Declan Rice

27. Vitinha

28. Alejandro Grimaldo

29. Mats Hummels

29. Artem Dovbyk