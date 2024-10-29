Ballon d'Or 2024'ü Rodri kazandı

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.
BALLON D'OR'UN SAHİBİ RODRİ
İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.
Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.
En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.
REAL MADRİD'DEN BOYKOT
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.
Ballon d'Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:
1. Rodri
2. Vinicius Junior
3. Jude Bellingham
4. Dani Carvajal
5. Erling Haaland
6. Kylian Mbappe
7. Lautaro Martinez
8. Lamine Yamal
9. Toni Kroos
10. Harry Kane
11. Phil Foden
12. Florian Wirtz
13. Dani Olmo
14. Ademola Lookman
15. Nico Williams
16. Granit Xhaka
17. Federico Valverde
18. Emiliano Martinez
19. Martin Odegaard
20. Hakan Çalhanoğlu
21. Bukayo Saka
22. Antonio Rüdiger
23. Ruben Dias
24. William Saliba
25. Cole Palmer
26. Declan Rice
27. Vitinha
28. Alejandro Grimaldo
29. Mats Hummels
29. Artem Dovbyk
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