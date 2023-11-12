Barcelona, Alaves'i mağlup etti La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Barcelona ile Alaves karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Companys'te oynanan müsabakayı ev sahibi Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.

Barça'ya galibiyeti getiren golleri 53 ve 78. dakikalarda Robert Lewandowski attı. Alaves'in tek golü 1. dakikada Samu'dan geldi.

Barcelona, puanını 30 yaptı

Alınan bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 30'a çıkardı. Alaves ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Alaves ise Granada ile karşılaşacak.