Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste: Messi geri dönecek Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste ve takımın teknik direktörü Xavi Hernendez, Lionel Messi'nin Katalan ekibine olası geri dönüşü hakkında açıklamalar yaptı.

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en önemli başarıyı yakalayan Lionel Messi'nin son dönemlerde PSG ile geleceği tartışılıyor.

Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Barcelona Başkanvekili Rafa Yuste, Lionel Messi ile kulübe geri dönmesi için görüşme yaptıklarını açıkladı.

"Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet!"

Yuste, Messi hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Hayattaki güzel hikayelerin iyi bitmesi gerektiğine inanıyorum. Leo Messi ve ailesi, onlara ne kadar düşkün olduğumu biliyor. Leo'nun ayrılığı sırasında çok köü oldum. Eğer La Masia ve altyapıdan bahsediyorsak, Messi'den bahsediyoruz demektir. Elbette, onun geri dönmesini çok isterim. Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet!"

"Messi, futbolu Barcelona'da bırakmalı"

Başkanvekili, Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakması gerektiğini söyledi.

"Bu karşılıklı bir aşk hikayesi. Messi, futbolu Barcelona'da bırakmalı. Aşıksanız ve ayrılırsanız, hep onu özlersiniz. Barcelona, Messi'ye her zaman aşık kalacak. Messi de Barcelona'ya ve şehre hep aşık. Kader, bizi yine bir araya getirecek."

"Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız"

Rafa Yuste, açıklamalarını şöyle bitirdi:

"Koşulları yerine getirebilirsek her şey mümkün. Leo, şu an bir Paris oyuncusu. Ben sadece kendi duygularımı anlatıyorum. Paris'in günlük işlerine karışmak istemem. Ancak, Messi'yi geri getirebilmek için şartları zorlayacağız."

"Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var"

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, LaLiga'da oynanacak Elche karşılaşması öncesi Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Messi'nin geri dönüşüyle alakalı çıkan haberler hakkında Xavi, şunları söyledi:

"Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil."

"Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım"

Xavi Hernandez, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: