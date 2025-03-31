Barcelona, Girona'yı farklı geçti

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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Girona'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada kendi kalesine Ladislav Krejci, 61 ve 77. dakikalarda Robert Lewandowski ile 86. dakikada Ferran Torres attı.

Girona'nın tek sayısını 53. dakikada Arnaut Danjuma kaydetti.

ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

Bu sonuçla üst üste 9. kez kazanarak puanını 66 yapan Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Real Betis'i konuk edecek.

Galibiyet hasreti 7 maça yükselen 34 puanlı Girona ise Alaves'i ağırlayacak.