Barcelona kupada farklı turladı

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İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, Real Betis'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gavi, 27. dakikada Jules Kounde, 58. dakikada Raphinha, 67. dakikada Ferran Torres ile 75. dakikada Lamine Yamal attı.
Betis'in tek sayısı 84. dakikada Vitor Roque'den geldi.
YİNE 5 GOL ATTILAR
Real Madrid'i 12 Ocak'ta İspanya Süper Kupa finalinde 5-2 mağlup eden Barcelona, Real Betis maçında da rakip filelere 5 gol göndermeyi başardı.
Bu galibiyetin ardından Barcelona, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
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