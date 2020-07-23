Barcelona Laurent Blanc'ı istiyor

Fransız basını, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde olası bir başarısızlık sonrasında teknik direktör Quique Setién ile yolları ayıracağını yazdı. Katalan ekibinde Laurent Blanc ismi öne çıkıyor.

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe, çarpıcı bir habere imza attı. İspanyol devi Barcelona’da şampiyonluğu Real Madrid’e kaptıran Setien’in, Şampiyonlar Ligi’nde de başarısız olması halinde görevine son verileceği ve yerine Laurent Blanc’ın 1 yıllığına getirileceği yazıldı.

1 YIL SONRA XAVI...

Sözleşmenin bitmesinden sonra ise Katalan ekibinin, kulübün efsanesi Xavi’yi teknik direktörlük koltuğuna oturtmasının beklendiği de haberin içinde yer aldı. Xavi, şu an Katar ekibi Al Sadd’ı çalıştırıyor.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fransız teknik adam Laurent Blanc ile temasa geçmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.