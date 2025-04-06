Barcelona, Real Betis maçında fırsatı tepti

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İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, Real Betis'i ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Barcelona, henüz 7. dakikada Gavi ile öne geçerken Real Betis, bu gole 17. dakikada Natan'ın attığı golle cevap verdi.

FIRSATI KAÇIRDI

Bu sonuçla 9 maçlık galibiyet serisi sona eren ve Real Madrid'in Valencia'ya kaybettiği haftada puan farkını 6'ya çıkartma fırsatını kaçıran 67 puanlı lider Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında Leganes deplasmanına gidecek.

Puanını 48 yapan Real Betis ise Villarreal'i konuk edecek.