Barcelona, Real Betis'e 5 attı Barcelona sahasında Real Betis'i 5-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti.

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İspanya Ligi'nde 5. hafta maçında Barcelona ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Barcelona 5'ledi: İlkler yaşandı

Barcelona taraftarının önünde oynadığı maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Joao Felix, 32. dakikada Robert Lewandowski, 62. dakikada frikikten Ferran Torres, 66. dakikada Raphinha ve 81. dakikada Joao Cancelo kaydetti. Lewandowski attığı golün yanı sıra iki asist yaparak yıldızlaştı.

Joa Felix ilk golünü buldu

Barcelona'nın yeni isimlerinden Joa Felix, ilk kez 11 başladığı maçta ilk golünün sevincini yaşadı. Öte yandan Ferran Torres, Lionel Messi'den bu yana Barcelona formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Barcelona'da Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 64. dakikada oyuna girdi.

Barcelona 13 puana çıktı

Bu galibiyetin ardından 5 lig maçında 4. kez kazanan Barcelona puanını 13'e yükseltti. Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis 7 puanda kaldı.

Barcelona hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Antwerp 'i konuk edecek. İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Celta Vigyo'yu ağırlayacak.