Barcelona, Real Madrid'i hazırlık maçında 3-0 yendi Barcelona ve Real Madrid hazırlık maçında ABD'de karşı karşıya geldi. Barcelona, El Clasico'dan 3-0 galip ayrıldı.

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Real Madrid ile Barcelona, yeni sezon öncesi hazırlık maçında El Clasico'da kozlarını paylaştı.

Barça 3 golle kazandı

ABD'nin Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Marin ve 90+1'de Ferran Torres kaydetti.

5 şut direkten döndü

Real Madrid'de 20. dakikada Vinicius Junior'un penaltı vuruşu golle sonuçlanmazken Barcelona'nın maç boyunca 5 şutunun direkten dönmesi ise akıllarda kalan en ilginç anlardan oldu.

Milli oyuncumuz Arda Güler sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.